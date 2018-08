publié le 26/08/2018 à 08:29

Quand vous partez en pique-nique, la règle d'or anti-gaspi c'est d'adapter la quantité au nombre de personnes et à leur goût. Pas la peine de faire des sandwichs jambon-beurre pour tout le monde s'il y a trois végétariens.



C'est valable aussi pour les repas de famille. Exemple : si vous voulez faire une salade avec des concombres, du maïs et des tomates. Mieux vaut faire la vinaigrette avant de partir en la plaçant à part, dans un tupperware. Car si vous la mettez dans la salade directement, ça va cuire et elle se conservera moins longtemps.

D'ailleurs, vous pouvez faire votre vinaigrette à l'avance et l'emmener dans une petite boîte et préparer la salade sur place, en prévoyant un couteau et un sac pour mettre les épluchures. Chacun va picorer en attendant, une tomate par-ci, un morceau de concombre par-là. C'est convivial.

Légèreté et praticité

Il faut partir en pique-nique avec le strict nécessaire. On pense au paquet de chips et aux fruits. Mais prévoyez une petite boîte pour récupérer les restes. Parce que les chips, par exemple, une fois que le paquet est ouvert, s'effritent. Même chose pour les pêches et les tomates : c'est bien de pouvoir les ramener dans de bonnes conditions sans qu'elles ne s'écrasent.



Quid en randonnée ou en balades en sac à dos ? Il faut privilégier la légèreté et la praticité. Donc des portions individuelles, des produits sous-vide, des produits qui nécessitent peu de manipulation et qu'on achète le matin même - comme des tranches de fromages déjà coupées et qui n'ont pas besoin d'être gardées au frais. Pensez aussi au pain, au saucisson, aux feuilles de salades, aux concombres, aux prunes, aux pommes et au melon.





Côté courses, on les fait dans le bon ordre. On commence par le sec (l'épicerie, les produits d'entretien, l'eau...) et on finit par le frais. Dès qu'on arrive, on le remet tout-de-suite au réfrigérateur pour ne pas casser la chaîne du froid.

Des aliments bien rangés dans le réfrigérateur

D'ailleurs, dans le réfrigérateur aussi il y a un ordre. Il y a la zone froide, dans laquelle on place la viande, le poisson, la charcuterie. Dans la zone fraîche, on place les laitages (yaourts, fromages). Tout en bas, on trouve le bac à légumes (comme son nom l'indique, c'est pour conserver les fruits et légumes).



Dans la porte, on place le beurre, les boissons et les condiments. Généralement, la zone froide est en haut. Plus on descend, moins c'est froid.



Mais il suffit de placer un thermomètre ou juste la main pour contrôler, car aujourd'hui c'est variable selon les marques de réfrigérateur. Sachez que vous pouvez retrouver tous les conseils de l'Ademe sur le site Ça suffit le gâchis.

