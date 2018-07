Vacances : 34% des Français choisissent de partir en dehors de l'hexagone

publié le 29/06/2018 à 22:42

Les vacances n'ont pas encore officiellement débuté et pourtant on peut d'ores et déjà dire où les Français vont aller cet été. "La bonne nouvelle c'est qu'un plus grand nombre de nos concitoyens envisagent de partir cet été, puisque 1,4 million de Français en plus feront une escapade cet été", se réjouit Daniel Arino, le directeur de Protourisme.



Toutefois, il précise "qu'ils s'orientent de plus en plus vers les destinations étrangères", ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour le tourisme français. "Cette années c'est un chiffre record : près de 34% choisissent de partir en dehors de l'hexagone", souligne Daniel Arino.

Les Français privilégient les destinations de proximité comme la péninsule ibérique, la Grèce, les îles de la Méditerranée, "mais le grande nouveauté, c'est la reprise du Maghreb avec des croissances tout à fait considérables". À noter également que de nombreux Français ont décidé de partir plus loin, notamment vers des destinations asiatiques.

"Espérons que la venue en plus grand nombre des clientèles étrangères ,et c'est le cas, permettra de compenser cette stagnation des nuitées prévues en France".