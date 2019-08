publié le 31/07/2019 à 08:14

Pour faire une bonne affaire. Audrey, mère de deux enfants, a tenté sa chance sur ce site où des sorties, des week-end et des vacances sont mis aux enchères. Prix de départ : 1 euro. Et ensuite, les clients se prennent au jeu.

Acheter ses vacances presque en jouant, c'est la promesse de ces sites qui se développent en France. Chaque jour, ils proposent des centaines d'annonces. Attention, cependant, si vous remportez une enchère à un très bas prix, il peut y avoir un prix de réserve sur l'offre qui permet d'avoir un montant suffisant pour honorer la prestation. Un prix minimal en-dessous duquel l'enchère ne sera pas acceptée.

Attention cependant, pour éviter les mauvaises surprises, il ne faut pas aller sur les sites sur lesquels il vous est demandé de payer avant même d'avoir participé à une vente. Et il ne faut pas se laisser griser par la volonté absolue de gagner les enchères car, parfois, il est possible de payer une prestation plus chère que par d'autres canaux...