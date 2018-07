Utiliser la mémoire visuelle pour mieux connaître ses tables de multiplication

publié le 27/10/2016 à 23:51

Avant, à l'école primaire, les tables de multiplication s'apprenaient ligne par ligne, chiffre par chiffre, parfois au dos même d'un cahier de brouillon. En 2016, les nouvelles technologies permettent d'aller plus loin, plus rapidement. Psychopédagogue et ancienne enseignante, Marie-Laure Billaut est à l'origine de l'application TableSpeed, qui permet d'apprendre ses tables de multiplication en faisant appel à la mémoire visuelle de l'enfant. "Ils jouent énormément sur tablette, donc pourquoi ne pas leur proposer de jouer intelligemment?", explique-t-elle sur RTL.



Sur TableSpeed, "il y a une partie méthode qui est l'apprentissage, et une partie jeux une fois que l'on a développé toutes les tables", poursuit-elle. L'ancienne méthode qui consistait à faire réciter une table chaque matin à l'école a fait son temps. "Pour un certain nombre d'enfants, cela ne marche pas bien", constate cette ancienne enseignante de classes de CE1. "La mémoire visuelle, il faut l'entraîner chez les enfants, parce que c'est très efficace". Et pour que cette méthode marche il faut la répéter tous les jours. Lorsque l'on entre dans une phase d'apprentissage, "il faut environ deux à trois semaines pour que le cerveau automatise une nouvelle notion", précise Marie-Laure Billaut.