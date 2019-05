Une sale histoire de charpente

publié le 17/05/2019 à 09:20

Le cas de Gérard



Nathan, le fils de Gérard, achète en août 2017 une maison pour la somme de 85.000€. Il est plutôt serein, d’autant que la charpente et la couverture ont été refaites en 2014. Seulement, au moment d’entreprendre des travaux d’aménagement intérieur, ce n’est plus la même histoire. Chevrons vermoulus, liteaux manquants par endroits… La charpente est dans un état catastrophique. Et ce n’est pas tout puisqu’il remarque aussi des irrégularités dans l’épaisseur de l’isolation. Quant aux ardoises, elles ne sont pas non plus posées dans les règles de l’art. Sans attendre, son fils contacte l’entreprise payée pour l’intervention en 2014, puis, par la suite, son assurance décennale. Si l’assurance botte en touche, la société finit par proposer de prendre en charge 7500€ des travaux le 30 janvier dernier. Problème, l’ensemble des devis se chiffre à 26.156€ et il est hors de question pour le fils de Gérard d’avoir à payer autant pour une mauvaise exécution dont il n’est nullement responsable. .



