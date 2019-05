Une sale histoire d'eau

publié le 31/05/2019 à 09:20



Le cas de Laura

En 2017, Laura et son mari deviennent pour la première fois les heureux propriétaires d’une maison. Le rêve se transforme pourtant vite en cauchemar, car au bout de quelques mois, Laura découvre d’importantes infiltrations d’eau au niveau de son plafond. Pour régler le problème, elle prend un prêt à la consommation et fait appel à une entreprise spécialisée dans l’étanchéité au cours de l’été 2018. Elle règle la totalité du devis, soit 12.875€. Mais, deux mois après, elle se rend compte que le chantier présente de nombreuses malfaçons. Toiture toujours pas étanche, zinc troué et abimé, gouttière qui fuit, revêtement d’étanchéité posé à l’envers et mal collé… Tout semble avoir été fait en dépit du bon sens. Des ouvriers repassent bien chez elle à 5 reprises entre septembre et novembre. Sauf que de l’eau continue de s’infiltrer de plus belle.

Laissez votre message sur rtl.fr, au 3210 ou sur la page Facebook de l'émission.

Si vous nous écrivez, n'envoyez jamais vos originaux !

Si vous voulez témoignez : le facebook de CPVA ou laissez un message sur rtl.fr