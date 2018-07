Un verger de balcon et des Playmobils dans "Maison, brocante, cuisine, jardin"

publié le 26/11/2016 à 09:40

Brocante : un week-end dédié aux "Playmobils"

Depuis leur création en 1974, les Playmobils n’ont cessé de passionner des générations d'enfants. Au point que la ville de Gruissan, dans l’Aude, y consacre un salon ce week-end ! Aujourd’hui les différents personnages peuvent compter sur 839 visages qui peuvent être ornés de 374 coupes de cheveux différentes, et de 68 types de barbes !



Au palais des congrès de Gruissan, où a lieu ce salon gratuit, vous pourrez admirer des scènes de batailles, des expositions mettant en scène des centaines de petits bonhommes se lançant dans des aventures qui ont traversé le temps. Les figurines, sans leurs costumes, sont à 1 euros pièce environ. On peut trouver des scènes entières, comme le formidable bateau des pirates, dans leurs boites pour une dizaine d’euros.

Cuisine : un velouté de panais tout blanc

Le programme d'aujourd'hui tient en deux petites syllabes : pa-nais ! C’est une racine qui a une saveur très douce, très agréable. Ce samedi, on va faire un velouté de panais — blanc comme neige, même si elle n’est pas encore tombée ! Pour 4 personnes, vous prenez 800g de panais, vous les pelez, vous les taillez en gros quartiers et vous les faites de suite revenir au beurre avec un oignon émincé dans une cocotte, un doux des Cévennes, tout blanc. Ensuite, vous allez couvrir d’eau à hauteur (env. 1l). Puis vous mettez une demie tablette de bouillon de volaille bio, vous couvrez et vous laissez cuire à feu moyen pendant environ 20mn, avec un brin de thym et une feuille de laurier.

Ensuite, vous retirez une partie du liquide de cuisson, vous le gardez de côté et vous commencez à mixer les légumes avec une dosette de crème fleurette, et vous détendez avec le bouillon que vous avez gardé si vous trouvez que c’est trop épais. Puis vous rectifiez en sel, en poivre blanc, vous remettez un coup de chaud et vous passez de suite à table ! Au tout dernier moment, sur les assiettes creuses bien chaudes, la sublime touche finale, une petite rapée de fève tonka, avec ses notes incroyables entre la flouve odorante, la vanille, l’amande, c’est tout bêtement le fruit du teck brésilien.

Jardin : un verger sur son balcon

Les arboriculteurs ont sélectionné de tout petits arbres fruitiers qui ont besoin de peu d’espace pour pousser. Un balcon suffit. Mieux, ils sont aussi beaux en fleurs qu’en fruits. Et vous avez le plaisir de voir les fruits grossir et se colorer. Ces arbres, adultes ont rarement plus d’un mètre cinquante. Un pot de 40cm de diamètre suffit pour les cultiver. Prévoyez un bon drainage au fond, avec un lit de graviers recouvert d’un géotextile qui laisse passer l’eau mais empêche les racines de boucher les trous d’évacuation.



Ces fruitiers sont auto-fertiles. Il suffit d’en planter un pour faire une belle récolte. Pour le terreau, le mieux est d’avoir deux tiers de vraie terre de jardin en plus. Les terreaux du commerce se dégradent vite. La terre est plus nourrissante. L'engrais est indispensable car dans un jardin, les fruitiers se débrouillent sans votre aide. Mais en pot, ils ont besoin d’un apport. On trouve ces arbres dans les jardineries, d'une vingtaine à une soixantaine d’euros.

Maison : le "Techshop" pour bricoler pas cher

Crée par Leroy Merlin, le Techshop fonctionne sur le même principe qu’une salle de sport. On paie un abonnement pour venir utiliser des machines, mais au lieu de pédaler ou de courir on peut fraiser ou faire de la découpe laser. Sur place, 150 machines dernier cri, dont des imprimantes 3D, sur plus de 2000 m2. On peut faire des choses formidables. Vous pouvez carrément entrer une porte dans une imprimante, votre porte ressortira avec votre dessin, ou votre photo. Vous achetez du carrelage blanc premier prix, vous les passez dans l’imprimante et vous avez exactement ce que vous voulez.



Avec l’imprimante 3D, on ne vous facturera que l’encre. Pour une porte, ce sera 45€. Le principe du techshop est basé sur une économie collaboratrice et solidaire. On répare au lieu de jeter. Vous pourrez sabler un vieux lit en fer forgé, sans rien payer, mis à part votre abonnement, à partir de 50€ par mois. Il y a un Techshop à Ivry sur Seine, près de Paris, un à Angers et à partir du printemps prochain, à Lille. Beaucoup d’apprentis designers ou artistes qui fréquentent le Techshop, c’est le moyen pour eux de créer leur prototype à petits prix.