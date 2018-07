publié le 28/06/2016 à 07:30

En 2013, le revenu perçu par un salarié était de 20.350 euros. Un chiffre qui a très peu évolué depuis. Nos salaires ont peu ou prou suivi le rythme de l'inflation. Attention, il s’agit d’un revenu salarial, tous types de contrats confondus : plein temps, temps partiel ou mi-temps. Si l’on veut des comparaisons plus parlantes, il faut se concentrer sur le salaire net annuel moyen pour un temps plein. Il était en 2013 de 25.500 euros. Premier point à noter : ce montant montre une augmentation régulière des salaires nets entre 1995 et 2009. Toutes catégories confondues, la hausse est de 42% en quinze ans. C’est très significatif.



Le second point, c’est l’écart qui sépare les 10% les mieux rémunérés des 10% les moins bien payés. Il s’est réduit durant cette période. Les cadres gagnent en moyenne trois fois plus que les ouvriers : 41.200 euros pour les premiers contre 13.800 euros pour les ouvriers et employés. Si ce montant annuel est inférieur au Smic sur un an, c’est que le poids des CDD est très sensible dans cette catégorie de salariés. Il s'agit comme toujours dans ces comparaisons de moyennes. Elles masquent des disparités parfois importantes entre les activités, les statuts professionnels, les âges et les sexes.

Les femmes gagnent toujours moins que les hommes

L’écart de salaire en être les hommes et les femmes restent toujours aussi fort. On en parle beaucoup. Mais sur le terrain, les choses bougent moins vite que la fermeté des déclarations de nos patrons et de nos responsables le laissent penser. Tous statuts confondus, les femmes gagnent de 19 à 22% de moins que leurs homologues. Ce sont dans les fonctions de cadres que les écarts sont les plus significatifs et dans ceux des employés où les différences de rémunérations moyennes nettes sont les plus faibles (autour de 8%).

C’est une exception française : statut et salaire sont parfois totalement déconnectés. Les plus hauts salaires de certains employés sont seize fois supérieurs à ceux de leur collègues de la même catégorie les plus mal payés. Cet écart peut être de treize chez les ouvriers. On note aussi que les salaires augmentent avec l'âge : les 50-54 ans gagnent 3,5 fois plus que les moins de 25 ans.



C’est toujours délicat à affirmer mais contrairement à l’impression qu’en ont les Français, le pouvoir d’achat des ménages a bien résisté à la crise : notre pouvoir d'achat a augmenté tous les ans de 0,3% entre 2007 et 2014. C’est moins qu’en Allemagne, mais bien mieux qu’en Italie, en Grande-Bretagne ou en Espagne. Chez nous, les salaires n’ont pas chuté et les prestations sociales ont joué un grand rôle d’amortisseurs.

La note du jour

12/20 à Valrhona. Le célèbre fabricant de chocolat agrandit sa cité du chocolat sur la route du Midi pour recevoir jusqu'à 200.000 visiteurs par an.