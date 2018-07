Un gémeaux cherche sa voie

publié le 31/07/2018 à 22:30

Sibylle sort d'une première année en école militaire. Elle a eu quelques difficultés à s'intégrer. Elle croyait que cette voie lui correspondait jusqu'à ce qu'elle échoue l'examen d'admission en seconde année. Elle a donc décidé de se réorienter : elle poursuit actuellement des études de lettres à l'université. Si les valeurs militaires et disciplinaires lui correspondent parfaitement, elle admet être passionnée par le domaine culturel et souhaiterait éventuellement se spécialiser dans la création littéraire et artistique. Christine Haas l'a conseillé sur le chemin professionnel à prendre... Quel métier est fait pour Sibylle ? On vous dit tout ce soir...

