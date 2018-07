Un capricorne cherche les clés pour s'en sortir

publié le 20/07/2018 à 22:30

Emma s'est livrée ce soir et est revenue sur son passé semé d'épreuves. Elle a été victime d'un viol au collège et d'une agression dans la rue au lycée. Elle a essayé de suivre sa scolarité à distance mais n'a pas pu continuer suite à ce traumatisme. Pendant un an, elle ne parvenait plus à sortir de chez elle. Aujourd'hui, elle fait un service civique pour prendre soin de personnes âgées. Christine Haas a décelé un potentiel de résilience chez elle. Quel futur les astres annoncent-ils pour Emma ? On vous dévoile tout ce soir...

astrologie

Pour nous contacter :

Vous souhaitez connaitre votre thème astral ? Vous vous posez des questions sur une relation? Sur un projet de vie ? Pour participer à "Quel est votre signe ?", c'est très simple !

Contactez-nous par sms au 74900 code ASTRO, par téléphone au 3210 (message vocal ou en direct) ou bien envoyez nous dès maintenant votre question par mail à astro2018@rtl.fr en indiquant votre numéro de téléphone. Mais n'oubliez pas : Christine a besoin de vos dates, heures et lieux de naissance précis afin de pouvoir étudier votre thème astral. Nous vous attendons nombreux !