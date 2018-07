et Loïc Farge

publié le 05/07/2018 à 09:17

Le géant californien pousse la logique de son système jusqu'au bout. Bien sûr il était très ponctuellement déjà présent en province, mais il va dès cet été systématiser et élargir son offre à quatorze villes très touristiques.



Uber devient une plateforme saisonnière qui va suivre les pérégrinations de ses clients potentiels. C'est une évolution logique. Elle n'est qu'un des éléments de sa nouvelle stratégie. Uber complète ou supplée depuis cette semaine l'offre des bus dans les zones mal desservies le soir autour de Nice, et cela à un tarif fixe (6 euros) subventionné par la mairie, la régie des transports et le groupe californien.

Le signal est très clair. La plateforme veut changer de statut, passer de gestionnaire de VTC à un rôle d'acteur de la mobilité urbaine. Pour cela, elle dispose d'un carré d'as. D'abord l'analyse très fine des données des déplacements dans les villes où elle est présente : le nombre de voyages, leur durée, les heures de pointe, leur relation avec des événements particuliers.

Les plus

- PSA pourrait, selon Le Monde, se séparer des bureaux d'études du groupe Opel qu'il vient de racheter. Quelque 4.000 ingénieurs sont dans la ligne de mire de l'entreprise. Un dossier extrêmement sensible en Allemagne.



- Un rapport officiel alerte sur le retard pris par la France en matière d'espionnage économique.

La note du jour

13/20 à Bouygues Télécom. L'entreprise de télécommunication expérimente la 5G en grandeur nature à Bordeaux.