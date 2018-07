publié le 29/07/2016 à 18:49

"Exceptionnellement difficile". Bison Futé n'a pas peur des mots pour qualifier la situation sur les routes de France ce week-end des 30 et 31 juillet. Le chassé croisé entre "juilletistes" et "aoûtiens" est traditionnellement le plus chargé de l'année dans le sens des départs. Samedi matin à 8 heures, c'est déjà très compliqué dans la vallée du Rhône sur l'A7 il faut plus de 3h30 pour faire Lyon-Orange, soit deux heures de plus que d'habitude. À 10 heures plus de 320 km de bouchons étaient comptabilisés. Le pic de bouchons a été atteint à 13h01 avec 688 km de bouchons au niveau national.



Déjà 410 kilomètres de bouchons avaient été recensés vendredi soir. Bison Futé déconseille d'ailleurs fortement de prendre la route samedi. Des bouchons sont prévus de 4h à 20h. L'institution conseille plutôt de partir dimanche, même si des bouchons sont à prévoir, notamment dans la vallée du Rhône, sur l'autoroute A10 en région Centre, et sur l'Autoroute A13 en Normandie. Les départs de Paris par le sud de la capitale sont déconseillés entre 8h et 14h, ainsi que les grands axes, surtout entre 9h et 15h.

Retour au calme ce dimanche

Dans le sens des retours, samedi est classé orange au niveau national et rouge dans l'Arc méditerranéen.

Samedi, Bison Futé conseille d'éviter les principales autoroutes de la moitié nord du pays entre 12h et 19h, et celles de la moitié sud entre 10h et 17h. Il est par ailleurs préférable d'éviter de regagner l’île-de-France entre 15h et minuit. Samedi, Bison Futé conseille aux automobilistes de s'engager sur l'autoroute A8 en région PACA, l'autoroute A7 (sud de Lyon), l'autoroute A9, la N165 (Bretagne) ainsi que les rocades de Rennes et de Nantes.

Dimanche 31 juillet, Bison Fûté prévoit une amélioration du trafic par rapport à la veille, et voit orange dans le sens des départs, et vert pour les retours. Le service public d'information routière met cependant en garde les automobilistes, leur conseillant d'éviter de quitter Paris vers le sud entre 8h et 14h ainsi que les grands axes de liaison du pays, principalement entre 9h et 15h. Dans le sens des retours, Bison Fûté préconise d'éviter les autoroutes A7 dans le secteur de Valence de 9h à 19h, l'A10 de Bordeaux jusqu'en région parisienne de 10h à 20h, et enfin, entre Nantes et Angers de 10h à 20h.