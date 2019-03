publié le 13/03/2019 à 17:09

Protéger les conducteurs des voleurs de voiture n'est pas un objectif évident pour les constructeurs, d'autant que les systèmes de démarrage électroniques peuvent désormais subir les assauts de systèmes de déverrouillage à distance... Mais Toyota pense avoir trouvé une solution innovante et assez inattendue : se servir du diffuseur de parfum comme bombe lacrymogène.



Lorsque le propriétaire de la voiture pénètre dans l'habitacle, le petit dispositif le reconnaît grâce à un récepteur qu'il possède (son smartphone par exemple) et qu'il aura préalablement enregistré (on peut enregistrer autant de récepteurs qu'il y a de conducteurs). Dans ce cas, aucun problème, le diffuseur de parfum remplit son rôle premier : diffuser un parfum, selon les goûts du conducteur. Les différentes fragrances sont stockées dans le véhicule.

Et l'idée va loin : cette odeur peut commencer à être diffusée avant même l'arrivée du conducteur dans l'habitacle, toujours grâce au repérage du récepteur. De plus, un désodorisant neutralisera l'odeur dès que le conducteur sera sorti du véhicule, afin de ne pas gêner le conducteur suivant.

Un diffuseur de parfum armé

Si en revanche la personne qui entre dans la voiture ne possède pas de récepteur nécessaires à la reconnaissance du conducteur, et qu'il tente un "démarrage de moteur illégitime", le diffuseur de parfum se met à diffuser du gaz lacrymogène. En plus d'être aveuglé, le voleur ne peut pas s'emparer de la voiture car celle-ci est immédiatement immobilisée. Une fois l'assaut repoussé, le désodorisant fera de nouveau son travail pour évacuer le gaz lacrymogène de l'habitacle.



Ce brevet, déposé aux États-Unis, fait néanmoins encore l'objet de questionnements toujours sans réponse : que se passe-t-il si le conducteur oublie son récepteur ? Le gaz lacrymogène peut-il être diffusé accidentellement alors que la voiture est en train de rouler ?



De plus, même si le constructeur japonais a le mérite de plancher sur quelque chose de nouveau pour lutter contre les vols de voiture, rien n'indique que ce dispositif équipera un jour les voitures de la marque. En effet, parmi les nombreux brevets régulièrement déposés par les constructeurs, seulement une minorité d'entre eux sont réellement mis en application et commercialisés.