Thé ou café ?

Du lundi au vendredi, de 11h à 12h30, Jean-Michel Zecca, Luana Belmondo et Jean-Sébastien Petitdemange vous donnent envie de cuisiner et surtout de passer à table. Notre pari quotidien ? Se régaler tous ensemble sur RTL !



Ils nous aident à nous réveiller en douceur le matin, nous accompagnent durant nos pauses de la journée et concluent nos repas... Le thé et le café sont devenus indispensables à notre quotidien. Mais d'où viennent-ils ? Depuis quand en consomme-t-on ? Quelles sont leurs bienfaits ? Toutes les réponses avec votre trio Franco-Italo-Belge de l'été !

Le carnet d'adresses d'RTL Vous Régale

Arnaud Bachelin est marchand de thé. Il tient la maison de thé "Thé-ritoires", à Saint-Germain-des-Prés, à Paris. Il vous parlera de la sélection de ses thés, de la fabrication de ces derniers, du temps d'infusion et des bienfaits de cette boisson...

Retrouvez son site ici !



