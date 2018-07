Tesla rappelle 123.000 véhicules par précaution

publié le 30/03/2018 à 23:08

123.000 véhicules de la marque américaine Tesla vont faire l'objet d'un rappel. Il s'agit du modèle S, un modèle électrique produit avant avril 2016. Ces véhicules pourraient être concernés par une corrosion excessive sur les boulons de direction assistée.



Même si le problème ne semble toucher que les voitures qui circulent dans les régions aux climats très froids comme le Canada, Tesla a préféré rappeler l’ensemble des véhicules concernés à travers le monde de manière préventive pour effectuer des réparations.

Il y a quelques jours un accident mortel a eu lieu en Californie avec un incendie qui a atteint la batterie. Pas moins de 35 pompiers ont dû intervenir. Et Tesla a été obligé de dépêcher sur place deux ingénieurs pour conseiller les secours. L'enquête s'intéresse au système d'Autopilot, logiciel qui permet un certain nombre de manœuvres sans l'intervention du conducteur. En 2016, un automobiliste américain avait déjà trouvé la mort alors qu'il conduisait une berline Model S équipée de ce système.

L'action en bourse de Tesla a perdu 15 % en deux jours. Pire, certains économistes parlent d'une faillite à venir pour cette jeune entreprise qui n'a que 15 ans. Tesla vaut deux fois plus que Ford, mais Ford a fabriqué six millions de voitures l'an dernier et gagné plus de 7 milliards et demi de dollars, tandis que Tesla a construit 100.000 voitures et perdu 2 milliards de dollars.