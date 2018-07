publié le 30/05/2016 à 17:15

Plusieurs maires ont choisi d'augmenter le taux de leurs taxes locales pour contrer la baisse des dotations de l'État, selon une étude du Forum de gestion pour la ville dévoilée par Le Figaro, lundi 30 mai 2016. Une baisse de 11 milliards d'euros entre 2014 et 2017.



Les grandes villes et leurs intercommunalités ont été raisonnables, selon l'étude : elle n'ont augmenté leur taux d'imposition sur les ménages que de 1%, contre 1,8% l'an passé. Mais beaucoup ont cependant eu recours au levier fiscal. Et la palme de la plus forte augmentation sur la durée revient au Mans, ville de la Sarthe de moins de 150.000 habitants, bien connue pour sa course automobile : +209% depuis 2010.

Malgré cette forte hausse, la ville qui prélève le plus reste Lille, avec une taxation qui atteint 45,65% de la valeur locative. Marseille se situe en deuxième position avec 40,25% et Nîmes (40,25%) repart avec la médaille de bronze. Strasbourg (36,48%) et Rennes (35,63%) complètent le top 5.