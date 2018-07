Take Eat Easy ne livrera plus de repas de restaurants à domicile

publié le 26/07/2016 à 16:04

Clap de fin pour Take Eat Easy. Le service de livraison de repas lancé en 2013 a annoncé sa fermeture dans un article posté sur son blog ce mardi 26 juillet. "C'est ici que prend fin l'aventure Take Eat Easy. Nous sommes fiers d'avoir été au centre de cette révolution et avons adoré pouvoir vous livrer depuis les meilleurs restaurants de France. Malheureusement, il est temps pour nous de vous dire au revoir", écrit ainsi l'entreprise.



Implanté dans une vingtaine de villes européennes, dont Paris et Bordeaux, Take Eat Easy proposait la livraison de repas de plus de 250 restaurants partenaires à domicile ou au bureau moyennant 2,50 euros de frais de livraison. Ces dernières étaient assurées par des coursiers à vélo. L'an passé, l'entreprise était passée de 10 à 160 salariés et venait de franchir le cap symbolique du million de commandes auprès de quelque 350.000 clients.

Racheté pour 30 millions d'euros ?

Depuis mardi matin, il n'est plus possible de passer commande sur le site ou l'application de Take Eat Easy. Dans son communiqué, l'entreprise explique avoir été placée en redressement judiciaire. La cofondatrice Chloé Roose explique que les revenus de la société ne couvrent pas encore les coûts et que l'entreprise n'est finalement pas parvenue à clôturer une troisième levée de fonds.

Fondée à Bruxelles en 2013, puis passée par l'incubateur de start up Nest'Up, Take Eat Easy avait réussi à lever 16 millions d'euros l'an dernier afin de financer son expansion dans de nouvelles villes. L'entreprise faisait face à une concurrence féroce, notamment de la part de la start-up britannique Deliveroo et du Français Foodora. Selon la presse belge, la société chercherait désormais à se faire reprendre pour un montant de 30 millions d'euros.