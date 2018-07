Tabac, gaz, contrôle technique... Ce qui change au 1er mai 2018

publié le 30/04/2018 à 15:18

Pas de bouleversement majeur pour les Français au mois de mai, mais quelques changements en perspectives tout de même. Et notamment le prix du tabac - avec même une baisse pour certains paquets - ou une légère hausse du prix du gaz pour les clients de l'opérateur énergétique Engie.



Le prix du contrôle technique évolue lui aussi, et de manière drastique. Plus approfondi et ciblant davantage de failles potentielles, celui-ci sera plus long et devrait dépasser les 65 euros actuellement demandés en moyenne. Enfin, une mesure audiovisuelle concernera 11 départements le 23 mai prochain : elle nécessite quelques réglages pour continuer à obtenir la TNT.



Un contrôle technique plus exigeant

Huit points de contrôle supplémentaires, 243 défauts supplémentaires potentiellement détectés... Le prochain contrôle technique n'épargnera rien aux véhicules inspectés. Celui-ci entre en vigueur à partir du 20 mai. Et si la fréquence des visites obligatoires chez le garagistes ne changera pas, le prix des contrôles est, lui, susceptible d'être revu à la hausse, en raison du temps supplémentaire que prendront ces examens plus poussés.



Légère hausse du gaz

Après une légère baisse au 1er avril dernier par rapport au mois de mars, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) annonce une petite hausse du gaz pour les clients Engie au 1er mai. "Cette augmentation est de 0,1 % pour ceux qui utilisent le gaz pour la cuisson, de 0,2 % pour ceux qui ont un double usage cuisson et eau chaude et de 0,4 % pour les foyers qui se chauffent au gaz", précise un communiqué de la CRE.

Nouvelle évolution du prix du tabac

Deux mois après une hausse remarquée du prix du tabac, les cigarettiers ont fait le choix de rogner sur leurs marges pour épargner à leurs clients une nouvelle augmentation et assurer une stabilité des achats.



L'évolution passera donc relativement inaperçue à l'achat : hormis une évolution de 10 centimes pour les Gauloises brunes (désormais à 8,90 euros) et de 20 centimes pour les Gitanes (à 9,20 euros), la plupart des prix des paquets reste stable. D'autres cigarettes, comme les Camel filtre et les Lucky Strike Red, baissent de 10 centimes par paquet.



La TNT change de fréquence dans 11 départements

Les habitants de onze départements - l'Allier, la Saône-et-Loire, la Nièvre, la Côte-d’Or, le Jura, le Doubs, la Haute-Marne, la Haute-Saône, le Territoire de Belfort, le Haut-Rhin et les Vosges - vont devoir changer de fréquence, le 23 mai prochain, pour continuer à percevoir la TNT. Il convient de s'informer sur le site recevevoirlatnt.fr avant le 23 mai et de procéder, ce jour-là, à une recherche et mémorisation des chaînes.

Limite pour la déclaration d'impôt sur le revenu

Les départements numérotés de 01 à 19 ont jusqu'au 22 mai, minuit, pour remplir leur déclaration d'impôt sur le revenu en ligne. Les départements 20 à 49 ont, eux, jusqu'au 29 mai. Enfin, la date limite est fixée au 5 juin pour les départements numérotés de 50 à 976. Attention : la déclaration papier doit, quant à elle, être déposée au plus tard le jeudi 17 mai 2018 y compris pour les résidents français à l'étranger.