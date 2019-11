Surbooking : Comment se faire indemniser

publié le 07/11/2019 à 09:20

Le cas de Virginie

Le 15 octobre 2018, Paul, le fils de Virginie, se rend à l’aéroport de Nantes avec ses 24 camarades de classe et 2 membres du personnel encadrant de son lycée pour un voyage scolaire au Pérou. Malheureusement, l’excitation du départ laisse vite place à l’angoisse. Aucun membre du groupe n’est autorisé à embarquer en raison d’un problème de surbooking ! Le groupe est baladé de longues heures dans l’aéroport avant d’être divisé en deux parties. Certains passagers finissent par décoller de Nantes le lendemain. D’autres, comme son fils, doivent se rendre à Roissy en bus pour partir en escale à Madrid et rallier le Pérou avec plus de deux jours de retard. Au retour du voyage, le 18 novembre, le lycée entame des démarches auprès de la compagnie pour obtenir une indemnisation de 600€ par passager comme le prévoit la législation européenne. Le 24 juillet, après de nombreuses relances, le directeur adjoint de l’établissement reçoit enfin un courriel confirmant le règlement des sommes. Sauf que dans la foulée, seulement 4 familles sont remboursées ! Malgré de nouvelles réclamations du lycée et des parents d’élèves, plus rien ne bouge. Le dossier semble clôturé pour la compagnie…