Spéciale rétro : marketing "à l'ancienne", recettes d'antan et astuces de grands-mères

publié le 16/03/2019 à 07:00

Les produits estampillés ‘à l’ancienne’ sont-ils toujours de qualité ?



Invité : Benoît Aubert, directeur de l'ICD Business School et enseignant/chercheur en marketing, auteur de Mission pop corn- comment je suis devenue un as du marketing (Editions Graine2)

Les recettes d’autrefois peuvent-elles revenir au goût du jour ?



Invité : Serge Alzerat, chef du restaurant L’Opportun (62, boulevard Edgar Quinet - 75014) et expert en histoire de la gastronomie dans l’émission- « Sous les jupons de l’histoire », présentée par Christine Bravo sur Chérie 25





Les trucs et astuces de grand-mère, est-ce que ça marche vraiment ?

Invitée : Sylvie Hampikian, pharmacologue, auteure de Composer sa pharmacie naturelle maison (Editions Acte Sud)

