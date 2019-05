Spéciale détox !

publié le 18/05/2019 à 07:00

Détox de nos maisons : quels sont les produits d'entretien qui polluent en réalité nos intérieurs ?

I nvitée : Christelle Pangrazzi, rédactrice en chef adjointe aux hors-séries de "60 millions de consommateurs", partenaire de l'émission



Detox de notre organisme : ça marche vraiment ou est-ce bidon ?

Invitée : Ariane Grumbach, diététicienne, auteure du livre La gourmandise ne fait pas grossir (Editions Carnets Nord)



Cuisine détox : des recettes saines et gourmandes à déguster sans modération !

Invitée : Angèle Ferreux-Maeght, chef et créatrice de "La Guinguette d'Angèle" (Dans le 1er, 11ème et 6ème à Paris). Auteure de Délicieusement green (Editions Marabout), Fêtes végétales co-écrit avec Alain Ducasse (Editions Ducasse) et Eaux et infusions détox (Editions Marabout)



