publié le 04/05/2019 à 07:00

Comment bien recevoir ses convives ?

I nvité : Jérémy Côme, expert en savoir-vivre, auteur du livre L'art de maîtriser les codes pour se sentir bien partout en toutes circonstances (Editions Michel Lafon)

Comment bien se tenir à table ?

Invitée : Jacqueline Queneau, historienne des arts de la table et spécialiste de l'art de recevoir à la française et auteure de Comment recevoir à la française (Editions de La Martinière)

Comment bien s'exprimer ?

Invitée : Muriel Gilbert, chroniqueuse tous les samedis et dimanches à 8h35 sur RTL "Un bonbon sur la langue", correctrice au Monde et auteur de Au bonheur des fautes : Confessions d'une dompteuse de mots (Editions Points) et Mère calme à peu agitée (La librairie Vuibert)

Comment bien converser ?

Invité : Guillaume Villemot, fondateur du Festival des Conversations et auteur de Osez les conversations (Editions Eyrolles)



