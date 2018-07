Sommes-nous tous égoïstes ?

publié le 30/03/2017 à 07:00

Politiquement incorrect, l'égoïsme est un défaut répandu qui se manifeste dès la petite enfance. Il fait passer ses besoins et envies en priorités sans tenir compte de ceux de son entourage. Pas toujours simple donc de côtoyer un proche ou un collègue qui a tendance à manquer d'empathie et à ne penser qu'à lui. Cependant, un peu d'égoïsme est aussi nécessaire pour savoir prendre soin de soi. Mais jusqu'à quel point ? Que traduisent l’excès et l'absence d'égoïsme ? Comment trouver le juste milieu ?



Invités

- Annie Gomez, Directrice de la rédaction du magazine "Maxi", partenaire de l'émission

Maxi Avril 2017

- Moussa Nabati, psychanalyste et psychothérapeute

Livre : "Renouer avec sa bonté profonde" (Livre de poche)

Renouer avec sa beauté profonde (Livre de poche)

