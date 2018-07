publié le 30/03/2017 à 17:14

C'est déjà l'été à la SNCF. Les billets de train pour les vacances estivales, sur la période du 30 juin au 27 août inclus, ont été mis en vente jeudi 30 mars. La compagnie ferroviaire en profite pour attirer les voyageurs avec des prix réduits sur 1 million de billets TGV et 500.000 en Intercités. Cette offre a toutefois quelques contraintes : ce sont des billets non échangeables et non remboursables et il n'est pas possible de faire jouer des codes avantages ou "tout autre tarif réduit".



Concrètement, le site voyages-sncf.com propose des voyages Paris-Deauville ou Paris-Limoges à partir de 15 euros seulement en empruntant le réseau Intercités. Des billets à 37 euros sont en vente pour la liaison Lyon-Paris en TGV, tandis qu'un Strasbourg-Bordeaux est accessible à partir de 59 euros.

Pour ceux qui souhaitent voyager à partir du 28 août, il faudra patienter quelque peu. Les réservations pour cette période n'ouvrent que trois mois avant la date du départ. Un billet daté au 29 août ne sera ainsi disponible qu'à partir du 29 mai.