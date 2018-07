Smuggler la marque française qui habille l'Euro 2016

publié le 30/04/2016 à 12:10

La dernière marque de prêt-à-porter masculin made in France se trouve près de Limoges en Haute-Vienne. Son nom : Smuggler. Dans les années 1980, c'était à la mode de créer une marque au nom anglo-saxon. "Aujourd'hui, on prendrait un nom bien français", soupire le président de Smuggler, Gilles Attaf. La marque a créer le buzz en habillant le comité d'organisation de l'Euro 2016. Des costumes, des tailleurs avec un petit signe distinctif discret : un petit cran blanc entre le col et le revers. Le marque offre une ligne ajustée élancée : "Une identité très parisienne", décrit Gilles Attaf.



Il y a quelques mois, c'est Arnaud Montebourg qui acceptait de poser pour une photo du studio Harcourt en costume Smuggler, car il faut faire connaître cette marque qui produit 10.000 costumes par an, du prêt-à-porter au sur-mesure avec le label "origine France garantie". Les costumes, fabriqués par 120 personnes à Limoges, peuvent être achetés dans l'une des 14 boutiques de l'enseigne.

Mais pas facile de défendre des créations made in France. "Les banques, c'est notre drame absolu, se désole Gilles Attaf. On leur parle d'avenir, elles nous rappellent le passé". Heureusement, Smuggler est soutenu par M Capital, un fonds d'investissement spécialisé dans le made in France. Dans le même temps, la concurrence façonne vestes, costumes, pantalons au Maghreb, en Chine ou dans les pays de l'Est, voire en Éthiopie.