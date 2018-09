Six fois plus cher !

publié le 14/09/2018 à 09:38



Le cas de Philippe

Philippe appelle pour sa locataire Hélène âgée de 96 ans. Le 2 juillet dernier, Hélène est victime au petit matin d’une panne de courant. Paniquée, elle ressort le flyer intitulé « informations utiles de votre ville » trouvé précédemment dans sa boîte aux lettres et elle appelle le numéro de la société spécialisée dans les problèmes électriques. Moins d’une heure après, un dépanneur débarque. Il établit un devis de 2453€, tout en se montrant pressant pour qu’elle l’accepte. Perdue, Hélène signe le devis et paye un acompte de 1800€. Suite à quoi, le professionnel récupère le matériel nécessaire et change le tableau électrique. Une fois les travaux terminés, Hélène s’acquitte du solde de la facture. Quand elle informe Philippe des travaux, il tombe des nues. Dès le lendemain, il fait établir un contre-devis par un autre électricien. Le montant, cette fois, s’élève seulement à 464€ !



