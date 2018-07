Seulement 1,1% de croissance pour la France en 2016

publié le 31/01/2017 à 23:21

Déception sur la croissance française l'année dernière. 1,1% de croissance seulement pour le pays en 2016. Le quinquennat de François Hollande ne se termine pas sur une bonne note, et c'est surtout à cause du commerce extérieur : l'aéronautique et Airbus ont vendu moins que prévu et la production agricole a fortement chuté.



Pourtant, la consommation, l'investissement des entreprises et des ménages ont redécollé au quatrième trimestre 2016, 0,4% de croissance pour ce dernier trimestre 2016, mais ça n'a pas été suffisant.

Alors, la prévision gouvernementale était quand même à 1,4%, c'est raté, notre pays n'a pas rebondi après la crise. Et on commence à se poser la question : la France reviendra-t-elle un jour dans le camp de la croissance dynamique ?