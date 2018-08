Sécurité routière : comment transporter son animal en voiture ?

publié le 19/08/2018 à 08:13

30 millions d'amis, et autant de passagers potentiels. Si vous devez transporter votre chien ou chat, il y a quelques règles à respecter. Pourtant, le Code de la Route ne dit rien d'explicite quant aux animaux domestiques en voiture.



Rien ne vous oblige à attacher votre chien en voiture. L'association Prévention Routière rappelle toutefois qu'il est conseillé de le faire. " C'est un danger. Si on a un break, le mieux est de mettre le chien à l'arrière et d'installer un filet de protection. En cas de choc, un animal peut devenir un projectile très dangereux", explique Emmanuel Renard de Prévention Routière.

Attention également aux étourderies, notamment si vous oubliez votre animal domestique sur une aire de repos. "Il ne faut absolument pas faire marche arrière ou stationner sur la bande d'arrêt d'urgence. Il faut sortir, reprendre l'autoroute et retourner sur l'aire", rappelle le spécialiste.

Le transport de chat en voiture n'est également pas réglementé. Une cage adaptée est toutefois recommandée, afin d’apaiser l'animal et d'éviter de gêner le conducteur.