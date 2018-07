Scop Ti, la marque de thé des ex-salariés de Fralib

publié le 28/04/2018 à 11:02

13-36 comme on dit, pour se souvenir des 1.336 jours de lutte des ouvriers de Fralib en conflit avec Unilever. En 2010, il a fallu occuper l'usine pour convaincre la multinationale de ne pas fermer l'usine de Géménos.



Après trois ans et demi de combat, une quarantaine d'anciens salariés de Fralib ont créé leur propre coopérative, Scop-Ti. Leur marque de fabrique ? Le thé 1336 fabriqué à partir de produits naturels, pour la grande distribution, et Scop-Ti Bio, composé de plantes 100 % cueillies en France, disponible dans les magasins spécialisés.

Scop-Ti œuvre pour relancer la production de plantes aromatiques et médicinales en France. Prenons le tilleul. Dans les années 80, on en produisait 500 tonnes par an, contre 10 à 15 tonnes aujourd'hui. Pour cause, les grands groupes préfèrent s’approvisionner en Amérique Latine plutôt que dans l'Hexagone.

Un héritage local

Il faut dire que cela fait longtemps que l'on produit du thé à Géménos. Tout a commencé à Marseille avec l'entreprise Éléphant, créée en 1927 par les frères Digonnet. Bien que la marque appartienne désormais à Unilever, Scop-Ti et Scop-Ti Bio ont de belles racines.



Les deux marques sont en pleine ascension malgré les réserves des investisseurs. Un chiffre : 10 tonnes de thé produites en 2015. La coopérative a d'ailleurs pour projet de racheter ses locaux à la communauté de Marseille.