Le 22ème Salon du Chocolat ouvrira ses portes le vendredi 28 octobre à la Porte de Versailles à Paris. Pâtissiers et chocolatiers du monde entier viendront y présenter leurs créations et faire goûter leurs produits. Le Japon sera à l'honneur cette année avec un espace spécialement dédié à la culture culinaire de l'archipel et aux nouvelles associations de produits, comme des sushis au cacao.



Les événements incontournables du salon seront aussi au rendez-vous, comme le célèbre défilé des robes en chocolat, attendus impatiemment lors de chaque édition. L'année dernière la danseuse Fauve Hautot avait défilé dans une magnifique robe longue recouverte de roses en chocolat au lait. Des artistes internationaux vont rivaliser d'extravagance pour présenter leurs plus belles sculptures et éclipser le Wild Choco Bear de Richard Olinski qui avait émerveillé les visiteurs lors de la dernière édition.

Pour ceux qui voudraient s'initier à la fabrication de chocolats, des conférences-dégustations de grands chefs pâtissiers seront aussi organisées toutes les heures pour ravir l'esprit et les papilles des plus curieux.