Présente au salon de l'agriculture, cette PME fait du bien aux animaux. Agriest, basée en Franche comté, vend aux éleveurs du matériel de ferme, du sol au plafond. Et tout est fait pour améliorer le confort des vaches et des cochons.



Un animal bien élevé, dans des bonnes conditions est beaucoup plus productif. Donc Agriest vend d'abord du matériel d'éclairage dans l'étable, en France, les animaux ne peuvent pas passer toute l'année dehors. L'hiver, l'idée est de se rapprocher le plus possible des conditions naturelles grâce à des lampes qui simulent le lever et le coucher du soleil.

Une vache ne voyant pas la couleur rouge, les éleveurs, pour travailler la nuit sans réveiller les vaches, mettent des lumières teintées. En fait une vache entend très bien, mais voit très mal. Elles distinguent surtout les mouvements mais peuvent avoir peur de leur ombre. Au passage dans les corridas, ce n'est pas le rouge qui excite les taureaux, mais le tissu qu'on agite.

Améliorer le confort, pour augmenter le rendement

Autre axe de travail, le sommeil. Pour qu'une vache dorme bien, il lui faut une bonne literie. Les tapis de sol, et elles ont toute ici au salon des tapis vendus par AGRIEST, doivent être souples. Ils sont en caoutchouc. L'idéal est une bonne aération et un caractère antidérapant. Le fumier doit aussi être facile à nettoyer. En fait, le sol doit ressembler le plus possible à la praire pour permettre à la vache de produire plus de lait.

Dans les élevages de cochon ou de bovins, on trouve aussi des brumisateurs. De la vapeur est régulièrement envoyée dans le bâtiment. L'été, ça rafraîchit, vous avez aussi des systèmes de ventilation. Là encore, pour mettre l'animal dans les conditions extérieures, et pour qu'il produise plus



Présente aussi au salon, une étrange machine. Il s'agit d'un robot qui gratte les vaches. Ça, elles adorent, elles y viennent toutes seules. De loin, il a l'aspect d'un petit rouleau pour laver les voitures. La vache vient se frotter, il y en a un pour le dos, un autre pour le flanc. La machine détecte l'animal et se met en route toute seul. La brosse tourne. Le robot lui gratte le dos et lui enlève les parasites. Dans les fermes équipées, les vaches viennent plusieurs fois par jour. De quoi réduire le stress des animaux, et stimuler leur circulation sanguine.