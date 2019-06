Salaires impayés : ce qu'il faut retenir

publié le 06/06/2019 à 09:20

Le cas de Luc



Luc est chauffeur routier. En janvier dernier, il gagne un procès contre son ancien employeur. Il est condamné à lui payer, entre autres, des salaires jamais versés. Au total, il lui doit : 6 623,48 €. Depuis l’été dernier, Luc fait son maximum pour récupérer ce qu’il lui doit, en vain…



Son ancien employeur ne va pas chercher les courriers envoyés en recommandé et la décision de Justice ne semble pas avoir beaucoup d’impact sur lui ! L’huissier de Justice n’arrive pas, non plus, à obtenir gain de cause !



Conséquence : Luc est dans une situation financière extrêmement délicate. Il est à la tête d’une famille de 4 personnes et est le seul à travailler, puisque sa femme est en situation de handicap. Il a dû prendre un crédit à la consommation pour subvenir à ses dépenses quotidiennes.



