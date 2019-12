Sait-on encore s’émerveiller ?

publié le 24/12/2019 à 07:00

Dans un monde où tout s'accélère, tout change et nous emporte sans cesse, il n'est pas toujours évident de s'arrêter, d'ouvrir les yeux et de profiter d'un moment propice à l'émerveillement. Pourtant, ne serait-il pas un remède idéal à la morosité ? En cette journée de réveillon, On est fait pour s'entendre a décidé de rendre à l'émerveillement toute sa place !

Mais alors, sait-on encore nous émerveiller ?

Vous souhaitez témoigner par écrit, intervenir dans l'émission ou proposer des sujets ?

Envoyez-nous un mail à l'adresse suivante : onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ici) ou contactez-nous en message privé sur nos réseaux sociaux : Facebook et Twitter !

"On est fait pour s'entendre", le magazine qui vous ressemble et vous rassemble, de 15h à 16h, en direct, sur RTL !



Invité.e.s

- Matthieu Ricard, auteur de Émerveillement (Editions de la Martinière)



- Pascale Senk, journaliste spécialisée en psychologie

Émerveillement (Editions de la Martinière)