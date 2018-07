publié le 30/10/2017 à 08:22

Après l’annulation pure et simple des vols de 700.000 passagers entre septembre et mars prochain, la compagnie "bas coûts" Ryanair connaît de sérieuses perturbations internes. La fronde s’installe dans les cockpits du transporteur irlandais. Ses pilotes déserteraient en masse : 110 départs la semaine dernière, une moyenne de 23 départs par semaine depuis l’été, jusqu’à 15 commandants ou copilotes qui rendraient leur casquette quotidiennement.



L’annonce à la fin de l’été de la suppression de 20.000 vols, faute d’aviateurs disponibles, avait crée un choc dans le monde du transport aérien et allumé un premier feu orange sur le transporteur Irlandais. Depuis grâce à nos confrères belges, on découvre que c’est beaucoup plus sérieux que de simples problèmes d’organisation ou de planning. Le nœud du dossier, ce sont les méthodes de management du groupe irlandais. Réputées très rugueuses et sans filtre, elles font désormais tiquer dans les cabines de pilotage de Ryanair.

Les revendications des 4.000 pilotes répartis sur 87 bases à travers l’Europe sont simples : fin des contrats de droit irlandais qui en font des travailleurs détachés sans les droits sociaux de leur pays d’origine, création d’une association des pilotes au niveau continental, meilleurs conditions de travail. Simples certes, mais frontalement opposées aux recettes qui ont fait le succès de cette Low cost.

Un chaos possible pour les fêtes de fin d'année

Avec 117 millions de passagers et une solide réputation d’efficience, cette compagnie qui a toujours eu pour ambition d’étouffer les pavillons les plus prestigieux comme Air France ou British Airways affiche l’un des meilleurs indicateurs de rentabilité des compagnies aériennes dans le monde. Si cette situation se dégradait, le feu orange des analystes virerait très vite au rouge.



Pour beaucoup de spécialistes, l'hypothèse d'un chaos au moment des fêtes de fin d'année est crédible. Il faut du temps pour former et intégrer de nouveaux commandants de bord et copilotes destinés à remplacer les partants. Pour la compagnie, la situation serait sous contrôle. Aucun nouveau vol ne sera annulé et les aspirants pilotes feraient la queue au pied de ses Boeing. Elle en aurait ainsi recruté 950 cette année. Un bataillon qui représenterait le quart de ses effectifs techniques navigants. En creux, la reconnaissance d’une rotation très importante dans une industrie qui n’aime pas perdre ses équipages dont la formation exige de très lourds investissements.

