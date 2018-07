RTL Vous Régale vous donne la patate !

publié le 26/07/2018 à 12:30

Aujourd'hui dans RTL Vous Régale, la pomme de terre est à l'honneur ! Bon marché, riche en nutriments et savoureuse, elle peut être cuisinée nature, en purée, en gratin, rissolée... De quoi ravir tous les palais ! Comment la cuisiner de façon originale ? D'où vient-elle ? Quels sont ses secrets ? Notre trio Franco-Italo-Belge répond à toutes vos questions !

Aujourd'hui au bout du fil, le chef Liguori Lecomte de notre site partenaire Cuisine AZ nous propose sa recette de gaufres de pommes de terre !



Recette pour 8 gaufres environ

600g de pommes de terre

100g de farine

100g de fromage râpé (emmental, mimolette)

20cl de crème liquide

2 œufs

Sel, poivre, muscade

Huile



Lavez, épluchez et râpez les pommes de terre. Battez les œufs, ajoutez le fromage râpé, la crème puis les pommes de terre râpées. Ajoutez la farine, assaisonnez et mélangez. Faites cuire 5 à 8 minutes (selon la taille des gaufres) dans un gaufrier huilé et bien chaud.



Astuces : Ne surtout pas rincer les pommes de terre une fois râpées ! Cela permet de conserver l'amidon. Vous pouvez ajouter du persil haché, des légumes... Pour varier les plaisirs ! N'hésitez pas à servir les gaufres avec des poissons fumés, par exemple, ou en mini gaufres à l'apéritif !



Patrick Michaud est producteur de pommes de terre de Noirmoutier et Président de la Coopérative de Noirmoutier. Il nous expliquera les spécificités de cette pomme de terre et sa meilleure recette pour la sublimer !

