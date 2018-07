RTL Autour du monde : des histoires de fantômes !

publié le 25/07/2016 à 12:13

Durant Tout l'été "RTL Autour du monde" vous fait découvrir des lieux insolites et leur histoire, des spécialités culinaires méconnues, et des destinations atypiques pour vos vacances.

Aujourd’hui, les fantômes de Sophie Massieu : ceux du passé de la Pologne communiste (visite guidée dans Cracovie avec des guides un peu fous), et ceux qui hantent les demeures anciennes écossaises…Sophie nous emmène les chasser avec des ghostbusters !

Une église psychédélique, des masques en pierre façon aztèque et une pagode dans les Corons…Aude-Claire de Parcevaux du magazine Ça m'intéresse nous emmène explorer les lieux de cultes les plus insolites…en France !

Cet été RTL Autour du monde lance un défi aux offices de tourisme. Participez au sondage du jour en envoyant TOURISME au 74900 et tentez de gagner le guide du Routard de votre choix et des montres RTL. A l'honneur aujourd'hui, le cirque du Fer-à-Cheval dans la vallée du Giffre en Haute-Savoie. Le site fait partie de la réserve naturelle nationale de Sixt-Passy, un lieu parfait pour de grandes randonnées.







Cirque_du_Fer_à_Cheval©Frank_Miramand

Enfin, cadeaux et séjours à gagner tous les jours entre 15h et 16h grâce au fil rouge : devinez le lieu mystère choisi par Jean-Sébastien Petidemange…

Les adresses de l'émission

Cirque du Fer à Cheval

74740 Sixt-Fer-à-Cheval