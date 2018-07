RTL Autour du Monde : de la Bretagne à l’Afrique

publié le 29/07/2016 à 16:46

Aux côtés de Jean-Michel Zecca et Jean-Sébastien Petitdemange, Marc Giraud nous embarque en Afrique pour observer la reine de la savane, la lionne. Puis, si vous levez les yeux sur les autoroutes de vos vacances.. Vous pourrez observer des rapaces en tous genres !

Chaque vendredi, une région française est à l'honneur et plus particulièrement sa langue régionale. Aujourd’hui, cap à l’est…Rendez-vous entre 15 et 16h pour deviner où nous serons !

Cet été RTL Autour du monde décerne le diplôme du meilleur office de tourisme RTL. Aujourd’hui, découvrez le château de Fougères, la plus grande forteresse médiévale d’Europe située en Bretagne.

Participez au sondage en envoyant TOURISME au 74900 et tentez de gagner le guide du Routard de votre choix, une montre RTL et une surprise offerte par notre office de tourisme du jour !





Enfin, comme tous les jours, des cadeaux à gagner dans notre grand jeu fil rouge. Entre 15h et 16h sur RTL, des indices seront distillés par Jean-Sébastien Petidemange et son auditeur complice… Trouverez-vous le lieu mystère ? Cadeau exceptionnel aujourd’hui, une croisière pour deux personnes entre Sète et Arles sur le Canal du Rhône !