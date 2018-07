Routes à 80 km/h : tout ce qu'il faut savoir sur ce changement

publié le 29/06/2018 à 23:17

Les automobilistes vont devoir s’y habituer. À partir de ce dimanche 1er juillet, on passe au 80 km/h sur les routes secondaires. Le premier ministre Édouard Philippe a promis qu'une période de pédagogie accompagnera le déploiement de cette mesure.



La vitesse sera limitée à 80 km/h sur les routes nationales et départementales bidirectionnelles (à double sens) sans séparateur central (terre-plein, muret, glissière). Cela représente officiellement 400.000 kilomètres de voies en France. Mais pour Tom-Tom qui a répertorié toutes les routes, il s'agit d'au minimum 466.000 kilomètres.

Les départements les plus touchés sont la Manche, l'Aveyron, la Charente-Maritime, l’Ille-et-Vilaine et la Saône-et-Loire seront les plus impactés avec plus de 8.000 kilomètres de routes concernées. Mais c'est la Dordogne qui sera le département le plus touché avec plus de 10.971 km de routes concernées et 26 radars passant à 80 km/h.

Quel coût ?

Au total, ce sont 11.000 panneaux qui vont être changés. Le chiffre de 20.000 avait d'abord été évoqué, mais vu l'ampleur du chantier ce chiffre a été revu a la baisse. En sachant qu'une équipe change en moyenne 10 panneaux par jour.



Le prix moyen pour changer un panneau est de 200 euros : 80 euros pour le panneau sorti d'usine, auxquels s'ajoutent 120 euros pour la pose. Le coût du changement de tous ces panneaux de signalisation est estimé entre 6 et 12 millions d’euros. L’État remboursera aux collectivités les travaux engagés.



Dès dimanche, entre 1.100 et 1.800 radars seront réglés sur la nouvelle réglementation, soit plus de la moitié du parc français.

La cerise sous le capot

À Porsche qui vient de pulvériser un record de vitesse vieux de 35 ans. Sur le circuit mythique du Nurburgring ses 20 km et ses 73 virages en Allemagne. Record stratosphérique puisque c'est près d'une minute de moins au chrono. Vitesse moyenne de 234 km/h.