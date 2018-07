publié le 27/06/2016 à 14:03

"On est une petite PME très dynamique avec une équipe autour de moi, comme une équipe de sport : un coach et une team". Même pour la présentation de son entreprise Fire Design, Rodolphe Gimenez a gardé ses réflexes d'entraîneur de basket professionnel. Il gère ses dix-huit salariés comme une équipe. Il crée des extincteurs de toutes les couleurs : des bleus, des noirs, des jaunes, avec le logo Banania ou encore des rouges avec l'étiquette Vache qui rit. Ces appareils se vendent comme des petits pain.



Rodolphe a créé 800 modèles d'extincteurs, qui sont des créations avec des artistes ou avec des marques existantes. Il a fondé en 1992 l'entreprise Sécurité Incendie Européenne pour vendre de gros extincteurs rouges aux professionnels. Mais c'est en 2009 qu'il a eu l'idée d'inventer des extincteurs pour les particuliers. Plus petits, ils pèsent un kilo et sont très maniables.

Des extincteurs customisés "made in France" Crédit : RTL / Armelle Lévy

Sa société Fire Design assure aussi la maintenance. Ses extincteurs, vendus 99 euros, sont garantis et rechargeables gratuitement pendant dix ans, partout dans le monde. Rodolphe Gimenez a quatre showrooms aux États-Unis. Il distribue ses appareils dans les boutiques de décoration et chez des cuisinistes du monde entier. Précision importante : ses extincteurs sont 100% "made in France".

Aujourd'hui, 95% des foyers français n'ont pas d'extincteurs à la maison. Contrairement aux détecteurs de fumée qui sont désormais obligatoires.