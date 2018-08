Revenons à nos moutons...

publié le 09/08/2018 à 12:30

Du lundi au vendredi, de 11h à 12h30, Jean-Michel Zecca, Luana Belmondo et Jean-Sébastien Petitdemange vous donnent envie de cuisiner et surtout de passer à table. Notre pari quotidien ? Se régaler tous ensemble sur RTL !



Marinée, mijotée, sautée, en grillades... La viande d'agneau et de mouton s'invite dans bon nombre de recettes. Tendre et goûteuse, elle nous fait savourer et ravit nos estomacs grâce à ses arômes ! Mais depuis quand en mange-t-on ? De quelle façon la cuisiner ? Comment gérer la cuisson ? A quoi reconnait-on sa qualité ? Toutes les réponses avec votre trio Franco-Italo-Belge !

Allô Chef ?

Chaque jour, un chef vous dévoile une astuce, un secret ou une recette pour cuisiner vos produits préférés !

Aujourd'hui au bout du fil, le chef Julien Allano, du restaurant La Clair de Plume, vous donnera sa recette d'agneau mariné sucré-salé et sa technique pour ne gâcher aucun morceau dans la viande !



Le Défi Frigo

Vous avez un ingrédient au frigo mais ne savez pas quoi en faire ? Pas de stress ! Nos deux spécialistes de la cuisine ont 3 minutes pour vous proposer une recette ! A vous de les départager !

Pour jouer, c'est simple : appelez-nous au 3210 ou envoyez par SMS le mot REGAL suivi de votre ingrédient au 64900 !

A gagner : des montres RTL, des guides du Routard et des livres de cuisine !

N'hésitez plus, l'antenne est à vous !



Le carnet d'adresses d'RTL Vous Régale

Mélanie Brunet élève un troupeau de 150 brebis, 100% agriculture biologique, à la Ferme de Montgrand, dans l'Aveyron. Elle vous parlera de son métier d'agricultrice et de la qualité de sa viande...

Sa ferme est aussi un gîte ! Pour vous y rendre et découvrir son univers, rendez-vous sur La Ferme du Montgrand !



Le P'tit Jeu de l'Été

RTL Vous Régale vous propose un nouveau jeu ! Tentez de remporter quotidiennement des toasteurs, bouilloires ou encore machines à café de la marque Anglaise Russel Hobbs, numéro 1 du petit-électroménager !



Vous avez la réponse à la devinette du jour ? Appelez-nous au 3210 ou envoyez-nous un sms avec le mot REGAL et votre réponse au 64900 !

