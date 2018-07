Réveillon du Nouvel An : comment s'habiller pour le 31 décembre ?

publié le 31/12/2016 à 19:16

"Que vais-je bien pouvoir me mettre ?" Chaque année, la question se pose au soir du réveillon du nouvel an. Charlotte Rosier, styliste, consultante en image, présentatrice sur la chaîne QVC et auteure du blog Mademoiselle Charlotte, prodigue ses conseils beauté et mode pour les désespérés de la garde-robe à quelques heures des douze coups de minuit. Celle-ci insiste sur la notion d'"identification stylistique". "Tous les hommes et toutes les femmes ont chacun un style et doivent le cultiver", explique-t-elle. "Le principe de la mode, je ne l'aime pas tellement. C'est réducteur. En revanche, trouver sa mode, son propre style, ça, ça prend tout son sens". Pour ce faire, la conseillère en image invite à "valorises ses atouts" et profiter des artifices qui permettent de le faire.





Un peu forci pendant les fêtes ? Chez les hommes comme chez les femmes, "on a tendance à prendre de la ceinture abdominale", explique Charlotte Rosier. Pour parer à ce petit désagrément, "on essaye de flouter la partie abdominale avec des matières fluides. On évite le stretch, le satin, tout ce qui va, avec des effets de brillance, accentuer nos formes", illustre la jeune femme. Si l'on a une taille fine, il est possible de l'accentuer "avec une jolie ceinture", ou d'"attirer l'attention sur un joli décolleté", ou se parer d'"une paire de boucles d'oreilles pour le port de tête", affirme Charlotte Rosier.