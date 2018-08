publié le 16/08/2018 à 19:02

Cartables, trousses et cahiers sans spirale : il y a comme une odeur de rentrée dans les magasins. À partir de ce jeudi 16 août, l'allocation de rentrée scolaire est versée aux trois millions de familles aux revenus modestes. Elle s'élève à un peu moins de 368 euros si vous avez un enfant entre 6 et 10 ans, et jusqu'à 400 euros si votre enfant a entre 15 et 18 ans.



La rentrée coûtera un peu moins cher en moyenne que l'année dernière : selon une étude publiée par la Confédération syndicale des familles le 16 août, le budget moyen est en baisse de 3% par rapport à 2017. Mais tout dépend aussi de la classe dans laquelle rentrera l'enfant.

Ainsi, pour des parents d'enfants qui arrivent au CP, le budget estimé est de près de 166 euros, soit une augmentation de 16 euros par rapport à l'an dernier.

Les demandes "pas très raisonnables" de certains enseignants

Pour Johan Jousseaume, le représentant de la Confédération syndicale des familles, cette hausse s'explique en partie par les demandes des enseignants. "On observe certaines listes avec cinq stylos rouges, trois gommes, quatre bâtons de colle. Ce qui nous semble disproportionné par rapport à ce que doit être une année d'étude au CP", pointe-il, jugeant les souhaits du personnel enseignant "pas très raisonnables" sur cette question.



À partir du CE1, le budget augmente encore très légèrement, passant de 194 à 195 euros en un an. Mais à partir de la sixième, les parents devraient dépenser moins que l'an dernier : entre 18 et 21 euros de moins de la quatrième à la seconde.

Jusqu'à 90% des dépenses du mois de septembre

Les familles espèrent surtout économiser sur les équipements sportifs. Les collégiens n'auront pas toujours les baskets dernier cri, ni la marque de joggings la plus chère...



Même avec un budget globalement en baisse, les dépenses de rentrée pèsent pourtant beaucoup sur les salaires. Pour un couple au Smic avec trois enfants par exemple, la rentrée peut représenter jusqu'à 90% des dépenses du mois de septembre.