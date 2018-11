publié le 25/08/2018 à 07:35

Face aux achats de rentrée, il y a souvent deux types de personnes. Les plus organisées, qui s'y prennent à l'avance... Et les autres. Pour ces malheureux retardataires, les courses de rentrée peuvent vite se transformer en un véritable cauchemar. Magasins bondés, manque de temps, ruptures de stock... Les produits restants parfois de moins bonne qualité, ou de marque et donc plus chers.



Or les achats de rentrée pèsent lourd sur le porte-monnaie des Français. Avec un coût moyen estimé entre 165 et 682 euros selon le niveau d'études des enfants, elles peuvent représenter jusqu'à 90% des dépenses du mois de septembre pour un couple au Smic avec trois enfants.

Afin de vous éviter quelques sueurs froides et une facture exorbitante, voici quelques astuces qui vous permettront de boucler en toute sérénité vos achats à seulement quelques jours de la rentrée.

1. Faire l'inventaire des fournitures chez vous

Colles inutilisées, pochettes de papier Canson intactes, intercalaires flambants neufs... Vous avez probablement chez vous des fournitures non utilisées et en parfait état. En prenant le temps de faire l'inventaire de ce que vous avez déjà, vous leur offrez une deuxième vie tout en limitant le nombre de produits à dénicher en magasin.



2. Acheter les produits restants en ligne

Si vous n'avez pas trouvé votre bonheur en magasin, pas de panique. Plutôt que de courir entre plusieurs boutiques pour tenter d'y trouver LE bon stylo plume, jetez un coup d'oeil sur internet. Certains sites proposent des promotions intéressantes sur du matériel de qualité (cahiers, stylos, colles...), livrable en moins de 72 heures. Faites attention cependant aux frais de port, qui varient en fonction du montant vos achats.



3. Miser sur les achats groupés

Certains établissements scolaires et associations de parents d'élèves proposent en début d'année un achat groupé de certains types de fournitures (cahiers, feuilles, crayons...). Acheter en gros permet non seulement d'économiser jusqu'à un tiers du prix total, mais cela peut aussi vous faire gagner un temps précieux à quelques jours de la rentrée. Pour savoir si l'école de votre enfant propose ce genre d'opérations, renseignez-vous dès l'année scolaire précédente.



4. Éviter de faire les courses avec vos enfants

Si vous vous y prenez à la dernière minute, mieux vaut faire preuve d'efficacité et de rationalité en procédant rayon par rayon. L'idéal est de se tenir strictement à la liste qui vous a été fournie par l'établissement de votre enfant. Évitez donc au maximum d'emmener celui-ci avec vous lors des courses de rentrée, afin qu'il ne réclame pas des gadgets inutiles ou des produits de marque qui risquent de faire exploser votre budget.