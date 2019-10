Ramassage scolaire : Les droits à connaître

publié le 24/10/2019 à 11:36

Le cas d'Emilie

En juin dernier, Tom, le fils d’Emilie, obtient une dérogation de son collège de secteur pour intégrer un autre établissement qui propose des options scientifiques. En tant que parent, c’est une satisfaction. Mais, le 10 juillet, c’est déjà la douche froide. Emilie apprend que son fils et deux autres de ses camarades ne pourront pas bénéficier du bus scolaire pour se rendre au collège situé à 13 kilomètres. Selon la Région, il n’y aurait tout simplement plus de places assises. Cette décision lui paraît injuste, d’autant que deux autre élèves de cet établissement ont bien obtenu leur carte de transport, l’un d’entre eux habitant même dans son village ! Elle se rend même compte que certains élèves sont déjà fréquemment debout dans le bus ! Scandalisée, elle écrit à la Région pour trouver une solution. Mais, rien à faire. Même avec l’appui d’un avocat, de son députée et de son maire, elle ne parvient pas à trouver de solution. Comble du comble, on lui proposerait de payer une carte de 195€ par an …pour prendre le bus que l’on refusait gratuitement à son fils.