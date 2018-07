Radar chantier, radar feu rouge, radar de poche : ce qui vous attend sur la route

et Loïc Farge

publié le 29/08/2016 à 07:05

La surprise ne viendra pas de la multiplication du nombre de radars au bord de nos routes. Cela devrait rester relativement stable, comme cette année. Mais ils seront de plus en plus efficaces. D'abord le radar chantier, qui va se démocratiser. Monté sur roulette, c'est une véritable mitraillette à PV. Cette cabine mobile absolument ne laisse rien passer. Elle est capable de flasher dans les deux sens, de contrôler jusqu'à quatre voies en même temps, tout en reconnaissant si l'excès de vitesse est commis par un poids lourd ou une voiture.



Si à l'origine il était destiné à contrôler la vitesse sur les chantiers, il peut en réalité être installés dans des zones considérées dangereuses. Pour l'heure, environ 70 appareils fonctionnent, et pas moins de 250 sont attendus avant la fin de l'année. Au programme aussi l'arrivée des fameux radars leurre. À l'étude aussi : des radars feu rouge capables aussi de contrôler la vitesse.

TruSpeed SE, le radar laser poids plume

Si vous étiez en train de bronzer sur la plage, vous avez peu être zappé cette information : en plein cœur du mois d'août, Auto Plus a révélé que les forces de l’ordre seront bientôt équipées de radars laser portables de poche. Nom de code : TruSpeed SE. Attention, ça risque de flasher sévère. L'engin est un poids plume : 410 grammes, soit deux kilos de moins que les célèbres jumelles. Il a une portée de 640 mètres et est capable de prendre les voitures roulant jusqu'à 300 km/heure, avec une précision de plus ou moins 1 km/heure.

Redoutable même si pour éviter qu'il bouge, le radar de poche devra certainement être installé sur un trépied. Le dispositif est actuellement testé dans le Loir-et-Cher, et pourrait être rapidement développé dans les autres départements français.