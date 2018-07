Quand les agriculteurs s'entraident

publié le 28/02/2017 à 00:04

Au Salon de l'Agriculture, Laurent Bernède, céréalier dans le Lot-et-Garonne et a l'origine de la création du site WeFarmUp, nous explique ce qui l'a poussé à lancer une plateforme telle que celle-ci. "Un agriculteur qui a besoin d'une machine agricole peut la trouver grâce au site. Cela génère un nouveau revenu du côté du propriétaire et le locataire de la machine va payer uniquement ce dont il a besoin", nous explique-t-il.



"On est dans un format d'entraide, mais dans quelque chose de beaucoup plus structuré, puisqu'on assure, il y a un paiement et des états des lieux. Il faut que ce soit simple et que les gens se sentent en sécurité", ajoute-t-il. Ce site, qui a un an et demi, est venu du fait que Laurent Bernède s'est retrouvé "face à un investissement" sur son exploitation et a voulu trouver une solution pour réduire sa dépense.

Son tracteur ne tournant que trois mois par an, il a alors décidé de le mettre à disposition d'autres agriculteurs grâce à son site WeFarmUp. Une façon également de créer une entraide au niveau local dans un secteur qui traverse une période extrêmement difficile.