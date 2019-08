Propriétaire : tous vos droits

publié le 28/08/2019 à 09:20



Le cas de Claire



C’est un cas inédit dans l’émission ! La maison dont Claire est propriétaire est mise sous scellés par la police. Elle ne peut donc pas y entrer et ne touche aucun loyer depuis mars dernier ! Cette maison est louée par une jeune femme qui a disparu de la circulation. La police se saisit de l’affaire et son logement est mis sous scellés pour les besoins de l’enquête. Dans ces conditions, c’est à l’Etat de prendre en charge le paiement des loyers. Mais pour ça, on lui demande de rompre le bail de location ou de fournir une attestation de décès de sa locataire… Comment faire puisqu’elle est portée disparue ?



