publié le 29/01/2019

Promise par Emmanuel Macron après les contestations du mouvement "gilets jaunes", la prestation de la prime d'activité, dont le montant et le plafond ont été revus à la hausses, va être versée à compter du mardi 5 février prochain.



Pour la toucher, il ne vous reste que quelques heures pour déposer votre première demande puisque la date limite, initialement prévue le 25 janvier, a été repoussée jusqu'au 31 janvier, par la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf).



La prime d'activité concerne 1,2 million de nouveaux bénéficiaires, qui portent à près de 5 millions, le nombre de foyers éligibles en France. À l'origine destinée aux foyers les plus modestes, l'aide a été remodelée par le gouvernement pour que davantage de bénéficiaires puissent la toucher, à commencer par les étudiants ou les célibataires sans enfants.

Certains critères à respecter

Pour pouvoir bénéficier de la prime d'activité, il faut remplir certaines conditions au niveau salarial. Une personne vivant seule par exemple, doit être salarié ou indépendant, avoir plus de 18 ans et toucher moins de 1.560 euros net par mois. Pour un couple sans enfant, les critères sont différents : il faut toucher 2.200 euros maximum si une seule personne travaille et 2.900 euros si les deux ont un emploi.

Les jeunes étudiants sont également concernés mais seulement ceux qui sont en stage ou en apprentissage, avec une rémunération mensuelle supérieure à 932,29 euros par mois. Si vous faîtes parti des plus de 3,5 millions de foyers qui bénéficiaient déjà de la prime d'activité, vous n'avez rien à faire pour la percevoir de nouveau. Le montant de la prime d'activité peut aller jusqu’à 169 euros par mois, en fonction de vos conditions.



Cette mesure connaît un franc-succès puisque plus de 7 millions d’utilisateurs ont déjà afflué sur le site de la Caisse d'allocations familiales depuis le début de l'année. Un chiffre qui devrait sans nul doute continuer à augmenter dans les prochaines heures.