Prévention routière : ces gestes anodins qui peuvent vous distraire au volant

publié le 26/08/2018 à 08:57

Ce dimanche 26 août est classé orange dans le sens des retours de vacances sur les routes de France. En partenariat avec la Prévention routière, RTL vous met en garde contre l'inattention au volant. Si la vitesse et l'alcool sont les principaux facteurs d'accidents, il faut également prendre garde à ne pas se laisser distraire, notamment par les enfants, par exemple.



En effet, les enfants qui se disputent ou qui pleurent provoquent du stress chez les deux tiers des automobilistes, et forcément moins d'attention à la route. Mais d'autres gestes qui semblent anodins sont des facteurs de baisse d'attention, et donc d’accidents. "On quitte la route [des yeux] pendant quelques secondes, et puis on ne voit pas le véhicule qui tourne devant nous, on ne voit pas l'enfant qui court après son ballon", explique un spécialiste de la Prévention routière.

Ainsi, le Code de la route oblige à être maître de son véhicule à tout moment, de quoi rendre le fait de manger un sandwich au volant répréhensible. Il en est de même pour la programmation du GPS, le réglage d'une climatisation ou encore se maquiller. Des comportements qui peuvent valoir 135 euros d'amende.

Sécurité routière, radars, prix de l'essence, Christophe Bourroux décode pour vous l'actualité automobile sur RTL.