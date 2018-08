Premier amour difficile à oublier pour ce Capricorne

Christine Haas et Laetitia Nallet

publié le 01/08/2018

Nathalie est une femme déterminée, passionnée et courageuse. Elle a toujours eu à se battre seule pour obtenir ce qu'elle voulait. Elle a adopté son fils, sans compagnon, à l'âge de 35 ans, pour fonder une famille et elle s'est acharnée pour obtenir son emploi. Si actuellement tout lui réussi, elle avoue que sa vie sentimentale laisse à désirer. Elle ne parvient pas à rencontrer des hommes car elle n'a toujours pas oublié son amour de jeunesse, avec qui elle a vécu pendant 2 ans. Christine Haas lui conseille d'aller à la découverte d'un nouveau type de relation... Quel avenir amoureux les astres lui réservent-elles ? On vous dit tout ce soir...

astrologie

